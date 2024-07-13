В августе или сентябре: когда в Одесской области начнется учебный год

Дата начала учебного 2024/2025 года еще не принята официально и должна будет определена распоряжением начальника ОГА в соответствии с ситуацией с безопасностью.

Но Александр Лончак заверил, что Одесская область начнет учебный 2024/2025 год с 1 сентября. А так как этот день приходится на воскресенье — выходной день, то обучение начнется со 2 сентября

— Никакие решения педсоветов или учредителей о начале занятий в августе! Тем более надо учитывать температурный режим летом в нашей области, — добавил Лончак.