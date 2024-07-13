У серпні чи вересні: коли на Одещині розпочнеться навчальний рік

Дата початку навчального 2024/2025 року ще не ухвалена офіційно і повинна буде визначена розпорядженням начальника ОВА відповідно до безпекової ситуації.

Але Олександр Лончак запевнив, що Одещина розпочне навчальний 2024/2025 рік з 1 вересня. А через те, що цей день припадає на неділю — вихідний день, то навчання почнуться з 2 вересня

— Ніякі рішення педрад чи засновників про початок занять у серпні! Тим паче треба враховувати температурний режим влітку в нашій області, – додав Лончак.