У серпні чи вересні: коли на Одещині розпочнеться навчальний рік

У серпні чи вересні: коли на Одещині розпочнеться навчальний рік

Рекомендації розпочати навчальний 2024/2025 рік у першій половині серпня надало Міністерство освіти ще наприкінці травня. Але областям надали право вирішувати це питання індивідуально. Тож діти в Одесі підуть на навчання у вересні. Про це повідомив Директор департаменту освіти і науки Одеської обладміністрації Олександр Лончак.

Дата початку навчального 2024/2025 року ще не ухвалена офіційно і повинна буде визначена розпорядженням начальника ОВА відповідно до безпекової ситуації.

Але Олександр Лончак запевнив, що Одещина розпочне навчальний 2024/2025 рік з 1 вересня. А через те, що цей день припадає на неділю — вихідний день, то навчання почнуться з 2 вересня

— Ніякі рішення педрад чи засновників про початок занять у серпні! Тим паче треба враховувати температурний режим влітку в нашій області, – додав Лончак.

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