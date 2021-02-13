В Армении произошло сильное землетрясение

Сегодня днем, 13 февраля, в Армении сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 балла.

Как сообщает Телеграм-канал Hay mtorum, эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от Еревана. По данным МЧС Армении, землетрясение произошло в 8 километрах к юго-востоку от Еревана с глубиной очага 10 км и магнитудой 4,7 балла.

Подземные толчки произошли примерно в 15:28 по местному времени. Трясло на протяжении нескольких секунд.

Также сообщается, что местные жители спешно покинули свои дома, поскольку вероятность повторных толчков на данный момент неизвестна. В некоторых зданиях после толчков образовались трещины. В МЧС рекомендуют переждать толчки на открытом пространстве.

Землетрясение ощущалось в Ереване силой 5-6 баллов, а также в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире, Вайоц Дзоре – силой 3-4 балла.

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Фото: Телеграм-канал Hay mtorum