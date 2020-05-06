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Новости Одессы и Одесской области

В Аркадії під час карантину працював комп’ютерний клуб: його власника оштрафували

В Аркадії під час карантину працював комп’ютерний клуб: його власника оштрафували

Нехтуючи обмежувальними заходами, суб’єкт господарювання не припинив свою діяльність та продовжив приймати відвідувачів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Роботу закладу на Аркадіївській алеї зафіксували дільничні офіцери Шевченківського відділення поліції під час здійснення превентивної роботи та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства.

Відносно бізнесмена правоохоронці склали протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За скоєне чинним законодавством передбачене покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

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