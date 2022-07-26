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Ночью на Таирова сгорел дом собачницы: его могли поджечь

Ночью на Таирова сгорел дом собачницы: его могли поджечь

Ночью 26 июля на улице 6 линия 6 ст. Люстдорфской дороги сгорел частный дом пожилой женщины. Очевидцы говорят, что имел место поджог из-за собак, которых держала одесситка.

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

Очевидцы рассказали, что сначала загорелись три собачьи будки во дворе, а уже потом огонь перекинулся на дом.

Женщина любила животных и держала у себя трех собак и трех кошек. Сама она чудом успела выскочить из дома и спастись. Не пострадали и собаки, а вот три кошки погибли в огне.

Одесситы предполагают, что собачьи будки подожгли специально. Официальной информации от ГСЧС пока не поступало.

пожар на люстдорфской дороге

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ночью под Одессой горел дачный дом – погиб хозяин.

Также мы рассказывали о мощном взрыве и пожаре с пострадавшими в порту Рени.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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