В апреле за газ заплатим меньше: какие платежки получат одесситы?

Мы не однократно сообщали нашим читателям о том, что цена на газ меняется каждый месяц. Так в апреле стоимость голубого топлива для населения снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года.

В компании “Одессагаз-Поставка” рассказали сколько заплатят одесситы за газ в апреле.

Цена поставки НАК “Нафтогаз Украины” природного газа для нужд населения в апреле 2020 года составляет 2,897 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 14,7% меньше, чем в марте 2020 года когда цена составляла 3,396 грн/куб. м.

-Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены “Нафтогаза”. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий, – отметечает глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.

По его словам, основу для такого уровня цены создали экономные запасы газа, которые своевременно были сделаны в конце прошлого года и общее снижение цены на газ на европейском рынке.

Напомним, сейчас потребители голубого топлива оплачивают газ по рыночной цене. В свою очередь, розничные цены на природный газ для населения отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также на цену в регионе влияет надбавка, которую облгазы устанавливают самостоятельно.

Тариф для жителей Одещины

В «Одессагаз — Поставке» сообщили, что розничная цена природного газа на март месяц – 3,712 грн./ за куб.м (тариф без учета стоимости доставки газа). Получается, что стоимость газа в апреле снизилась более чем на 600 грн. по сравнению с мартом, когда тариф был на уровне 4,326 грн./ за куб.м.

С января в тариф на голубое топливо не входит стоимость доставки газа или так называемая абонплата. Оплата доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента облгазов и зависит, прежде всего, от объемов потребления.

“Одесская жизнь” писала о том, что правительстве пообещали снизить цену на газ в апреле.

Фото: УНІАН

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