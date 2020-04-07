Доставка газа для одесситов: эксперты ответили на топовые вопросы потребителей

Напомним, в декабре 2019 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. И это нововведение до сих пор вызывает у наших читателей многочисленные вопросы. На самые распространенные из них ответили в компании «Одессагаз».

Почему нельзя платить по фактическому объему потребленного газа по счетчику?

Тариф на доставку формируется по принципу так называемой заказанной мощности. А так как потребители не могут сами спрогнозировать, сколько газа им понадобится в течение года, то за основу берется объем голубого топлива, потребленного в предыдущем «газовом году». И на основе прошлогодних данных делается расчет на текущий период.

Зачем прогнозировать потребление?

Все потребители должны иметь возможность пользоваться газом 24 часа в сутки 365 дней в году. Для этого им достаточно просто включить газовый прибор. И чтобы ваше газовое оборудование работало ежедневно, газовики регулируют давление в сетях. Поэтому им и нужно понимать заранее, сколько газа будет использовано потребителем.

Почему нужно выплачивать одинаковую сумму ежемесячно в течение года?

Газовая инфраструктура всегда должна находиться в рабочем состоянии, а это требует постоянных затрат: на технологический газ, ремонты, замену газового оборудования. Эти расходы не зависят от объемов потребления. Поэтому, получая плату одинаковыми платежами в течение года, газораспределительные компании могут рационально планировать свою работу.

Что делать, если вы не пользуетесь газом?

Если вы не планируете пользоваться газовым оборудованием ни сейчас, ни в ближайшее время, то вам стоит рассмотреть возможность отсоединения от газовых сетей и расторгнуть типовой договор на распределение газа. Для этого необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов облгаза с заявлением (но нужно понимать, что потом за подключение снова придется платить).

Как оплачивать доставку?

Оплата доставки должна осуществляться в текущем месяце до 20-го числа. То есть в апреле – за апрель, в мае – за май. Она осуществляется на основании отдельной квитанции, которая формируется газораспределительной компанией.

Расчетный счет, на который необходимо перечислять оплату за услуги по распределению природного газа АО «Одессагаз» (для бытовых потребителей):

№UA 763281680000026006000001254 в ПАО «МТБ БАНК».

Как работает служба?

На время карантина АО «Одессагаз» максимально ограничило работу информационно-консультационных центров. Теперь прием заявок от потребителей будет проводиться в удаленном режиме. Письменные обращения нужно направлять на почтовый адрес компании: 65003, г. Одесса, ул. Одария, 1 или по электронной почте: callcentr@odgaz.odessa.ua. Более подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра – 705-39-09 (звонки принимаются с 8.30 до 17.30).

Фото: asninfo

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