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Цену на газ снизят: какие платежки получим в апреле?

Цену на газ снизят: какие платежки получим в апреле?

В правительстве пообещали снизить цену на газ, а некоторым потребителям даже пересчитают стоимость доставки голубого топлива. Кого коснутся эти нововведения и сколько придется заплатить за март?

Не отменили, но пересчитают

В январе потребители газа были неприятно удивлены, получив две платежки – за само топливо и за его доставку (так называемую абонплату). Однако больше всех были шокированы те, кто по тем или иным причинам вообще не пользовался газом, а квитанции за доставку получил. Причем платежки были с космическими цифрами, в некоторых суммы доходили до 400 грн. В результате по многим регионам прокатилась волна протестов с требованием отменить этот платеж. Под давлением общественности в ситуацию вмешалось правительство. И уже в марте Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) принимает постановление*, согласно которому стоимость доставки газа будет рассчитываться по новой формуле. Такой перерасчет дает возможность значительно уменьшить цифры в квитанциях. Правда, это не совсем то, чего требовали протестующие. Да и тариф пересчитают не всем потребителям.

Кому вернут переплату?

Как сообщают в НКРЭКУ, минимальный тариф на доставку голубого топлива будут начислять следующим категориям потребителей:

  • тем, кто газом вообще не пользовался (например, новоселам);
  • кто использует голубое топливо меньше девяти месяцев;
  • кто уезжал на длительный период, а договор с газораспределительной компанией (облгазом) не расторгнул.

В соответствии с новым постановлением, для этих потребителей объем голубого топлива, использованного за год, рассчитают в зависимости от наличия газового оборудования (ранее учитывали квадратуру квартиры или дома, что значительно завышало тариф): 

  • с газовой плитой – 39 кубометров в год;
  • с плитой и колонкой – 126 кубометров в год;
  • с автономным отоплением – 314 кубометров в год.

Затем этот объем умножат на тариф за доставку (в каждом регионе свой), а результат поделят на 12 равных платежей. Так, например, рассчитаем стоимость доставки для ПАО «Киевгаз» (г. Киев), где цена на доставку самая низкая – 0,34 грн. за 1 кубометр. 

  • 39 х 0,34 : 12 = 1,10 грн.;
  • 126 х 0,34 : 12 = 3,57 грн.;
  • 314 х 0,34 : 12 = 8,90 грн.

И для сравнения возьмем ООО «Спектргаз» (г. Львов), здесь тариф самый высокий – 2,39 за 1 кубометр.

  • 39 х 2,39 : 12 = 7,78 грн.;
  • 126 х 2,39: 12 = 25 грн.;
  • 314 х 2,39 : 12 = 62,54 грн.

Платежки с новыми суммами придут уже в апреле. Причем тем, кто платил по квитанциям на доставку газа за январь и февраль по старому (завышенному) тарифу, обращаться в колл-центр для перерасчета не нужно. Его произведут автоматически, а деньги останутся на вашем лицевом счете как переплата.

Сколько заплатим за март?

Что же касается тарифа на сам газ, то здесь правительство и «Нафтогаз» порадовали абсолютно всех потребителей голубого топлива. В марте по сравнению с февралем цена снизится на 14% и составит 3,40 грн. за 1 кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). И несмотря на то, что в каждом регионе тариф для бытовых потребителей разный, у всех газовых компаний цифры в платежках должны уменьшиться. Например, в «Одессагаз-поставке» сообщили, что мартовская розничная стоимость газа будет равна 4,34 грн. за 1 кубометр (без учета стоимости доставки). Эта сумма на 0,67 грн. меньше февральского тарифа, который составлял 5,01 грн. за 1 кубометр. 

Уменьшится цена на газ и для бытовых потребителей Херсона. Здесь она снизится на 0,68 грн. и составит 4,326 грн. за кубометр (без стоимости доставки). Схожая ситуация и в остальных газовых компаниях – тариф опустится примерно на 0,68 грн. за 1 кубометр.

Кто может пострадать от «минималки»?

По мнению экспертов, потребители газа, у которых автономное отопление, могут пострадать из-за введения минимального тарифа на доставку голубого топлива. Сейчас многие из них стараются сэкономить и потребляют мало газа (за год выходит около 100 кубометров). Однако с 1 января 2021 года, согласно новому постановлению НКРЭКУ №580 от 6 марта, для таких потребителей суммы в платежках вырастут, то есть при расчете тарифа на доставку будут учитываться не использованные 100 кубометров в год, а минимальные 314 кубометров. 

*Постановление НКРЭКУ «О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем» №580 от 6 марта 2020 года  

Подготовили Виктория Сергеева, Галина Полищук

Фото: v-variant.com.ua

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