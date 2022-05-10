В Америке отчеканили доллары с национальной символикой Украины

В Соединенных Штатах Америки выпустили инвестиционные монеты из серебра, дизайн которых основан на различных украинских национальных символах.

Об этом сообщает Музей денег Нацбанка Украины.

«Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска – среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет.

На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы. Дизайн обратной стороны монеты создан по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана «Идущая свобода», – говорится в сообщении.

В дизайне инвестиционных монет 2022 отражены множество украинских национальных символов. На реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг.

На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнечников. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих цветов она держит в руках.

Подсолнечник издавна считается украинским символом любви к Родине. Соцветия соняха стали также символом скорби по погибшим на Донбассе украинским героям и символическим воплощением Дня памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа.

Ранее «Одеская Жизнь» рассказывала, какими будут памятные монеты, посвященные борьбе Украины с российской агрессией.