В 40 – круче всех! Телеведущий Андрей Данилевич отмечает юбилей

19 августа ведущему телеканала «Интер» Андрею Данилевичу исполняется 40 лет.

Собранный и серьезный в студии социального ток-шоу «Касается каждого», за ее пределами он улыбчивый и легкий. Те, кто встречает его за кулисами детского талант-шоу «Круче всех», на пробежке или на детской площадке с сыновьями, удивляются: «В жизни вы совсем другой!» Какой же на самом деле Андрей Данилевич? И что уже столько лет дает ему силы, чтобы помогать героям «Касается каждого» разобраться с проблемами и наладить жизнь, а юным дарованиям из проекта «Круче всех» – раскрыть свои таланты? Ко дню рождения Андрея – несколько малоизвестных фактов о нем.

1. Андрей Данилевич родился в Житомире. Но, как оказалось, у телеведущего есть не только украинские корни, но и польские. «Я часто в машине слушаю подкасты на польском, – рассказывает Андрей. – Мне и сам язык нравится, и корни у меня польские. Чистокровным поляком был мой покойный дед, на которого я очень похож. Я считаю, что очень важно знать, кто ты, откуда родом, и поддерживать традиции в своей семье».

2. С детства Андрей серьезно занимался спортом, был в составе сборной Житомирской области по плаванию, в юношеской сборной Украины. Но полученная во время соревнований травма заставила его отказаться от карьеры профессионального спортсмена. А юношеская любовь привела его на одну из радиостанций Житомира. «Когда у нас открылись первые FM-радиостанции, на одной из них работала девочка по имени Лина, – вспоминает ведущий. – В ее голос был влюблен весь город. Но оказалось, что мы с ней вместе учились в Житомирском инженерно-технологическом институте, правда, на разных факультетах. Я влюбился в Лину, и она привела меня на радио».

3. Со своей женой, Татьяной, Андрей Данилевич познакомился благодаря спорту. «Моя жена, Таня, – дизайнер. Но, как и я, она раньше профессионально занималась плаванием. Мы познакомились, собственно, в киевском бассейне «Юность». Сегодня Таня не только воспитывает сыновей, но и реализовывается в профессии, создает прекрасные интерьеры».

4. Простота – то, что помогает ведущему гармонизировать свою жизнь, быть счастливее. «Я люблю простых людей и простую кухню, – признается Андрей Данилевич. – Обожаю вареники, картошку, мясо, борщ, шашлыки. Самая вкусная вода, которую я пробовал в своей жизни, – из бабушкиного колодца в селе. Не придерживаюсь никакой диеты и никогда не придерживался. Люблю есть много и вкусно. Наверное, не набираю вес, потому что по-прежнему много занимаюсь спортом – бегаю и плаваю».

5. В прошлом году Андрей Данилевич получил второе высшее образование. Он окончил юридический факультет Института последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. «Всегда хотел получить второе высшее образование, – делится телеведущий. – Профессию менять не собираюсь. Зато знание закона помогает мне в текущей работе – разбираться в непростых историях героев «Касается каждого».

6. На площадке социального ток-шоу телеведущий всегда сохраняет удивительную выдержку. Только коллеги и самые близкие знают, как ему бывает тяжело, как после съемок он переживает и плохо спит: «Бывает, еду домой со съемки, а в голове продолжаю диалог с кем-то из участников программы. Но эти истории, трагические или счастливые, позволяют мне видеть жизнь такой, какая она есть на самом деле. А еще для меня важно то, что наша программа действительно меняет жизнь, люди с нашей съемочной площадки уезжают другими. Бывает, что, разругавшись в студии, за кулисами они остывают и уже буквально на выходе мирятся со словами: «Как хорошо, что мы наконец-то все прояснили». Очень часто мне задают вопрос: «А герои программ «Касается каждого» – настоящие?» Уж очень необычными бывают истории, о которых мы говорим в ток-шоу. Но все, о чем мы говорим в программе «Касается каждого», – чистая правда. Я вижу глаза этих людей, беру их за руку, а потом, спустя год или два, снова их встречаю в нашей студии и радуюсь, что нам удалось повернуть их жизнь в другое русло».

7. В сентябре на телеканале «Интер» стартует уже пятый сезон детского талант-шоу «Круче всех», ведущим которого также является Андрей Данилевич. Он не раскрывает секреты новых выпусков, но признается, что в этот раз открыл для себя новые невероятные хобби и впервые вместе с маленькими участниками проекта попробовал сделать много нового. Например, смастерил воздушного змея своими руками. В общем, как говорила героиня известного фильма: «В 40 лет жизнь только начинается!»