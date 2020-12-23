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В 2020 году украинцев стало на четверть миллиона меньше – данные Госстата

В 2020 году украинцев стало на четверть миллиона меньше – данные Госстата

По состоянию на 1 ноября 2020 года, численность населения Украины составила 41 миллион 670,8 тысяч человек. С начала года она сократилась на 0,55%, или 231,6 тысячу человек, информирует Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, число умерших за отчетный период украинцев существенно превышает число родившихся. Так, на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

скриншот данных Госстата Украины

За первые 10 месяцев 2020 года в Украине родились 247,3 тысяч человек (годом ранее – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).

Кроме того, за указанный период в Украине зафиксировали отрицательный миграционный прирост населения – на 6,9 тысяч человек (за такое же время в 2019 году таковых было 12 тысяч).

Указанные данные охватывают все регионы Украины, кроме аннексированного Крыма, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

население Украины сократилось - статистика Госстата

Напомним, на 1 декабря 2019 года, по данным пробной электронной переписи населения, в Украине насчитали 37 миллионов человек. Это на 10 миллионов меньше по сравнению с итогами предыдущей переписи населения, состоявшейся в декабре 2001 года. Тогда в Украине было 48 миллионов 457 тысяч жителей.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Кабинет министров Украины одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Фото: shotam.info

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Редакция ПРОФИЛЬ

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