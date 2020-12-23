В 2020 году украинцев стало на четверть миллиона меньше – данные Госстата

По состоянию на 1 ноября 2020 года, численность населения Украины составила 41 миллион 670,8 тысяч человек. С начала года она сократилась на 0,55%, или 231,6 тысячу человек, информирует Государственная служба статистики.

По данным Госстата, число умерших за отчетный период украинцев существенно превышает число родившихся. Так, на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

За первые 10 месяцев 2020 года в Украине родились 247,3 тысяч человек (годом ранее – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).

Кроме того, за указанный период в Украине зафиксировали отрицательный миграционный прирост населения – на 6,9 тысяч человек (за такое же время в 2019 году таковых было 12 тысяч).

Указанные данные охватывают все регионы Украины, кроме аннексированного Крыма, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, на 1 декабря 2019 года, по данным пробной электронной переписи населения, в Украине насчитали 37 миллионов человек. Это на 10 миллионов меньше по сравнению с итогами предыдущей переписи населения, состоявшейся в декабре 2001 года. Тогда в Украине было 48 миллионов 457 тысяч жителей.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Кабинет министров Украины одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Фото: shotam.info