Прогноз погоды в Одессе на 6 июня
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 19-20°С
Прогноз погоды в Одесской области на 6 июня
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 24-29°С, местами до 33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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