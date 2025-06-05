Прогноз погоды в Одессе на 6 июня

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 19-20°С

Прогноз погоды в Одесской области на 6 июня

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 24-29°С, местами до 33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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