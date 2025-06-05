Есть два выхода и надежды

Перезагрузка профтехобразования началась в 2021 году. Основная цель реформирования — сделать техническое обучение таким, что будет отвечать требованиям рынка, и ускорить передачу учреждений профтехобразования в коммунальную собственность. И если с первым пунктом все более-менее ясно, то со вторым возникает куча вопросов.

Анна Ростя, директор Бессарабского профессионального аграрного лицея:

— Во время войны престиж профобразования значительно вырос. Сейчас мы готовим специалистов по четырем направлениям — сварщики, строители-плотники, штукатуры-маляры и повара. В прошлом году было много желающих. А вот перед большой войной был недобор, и мы оказались на грани закрытия — не смогли набрать необходимого количества студентов. Проблема была и в том, что региональный заказ был только на строительные профессии, потому что на базе лицея действует учебно-практический центр строительных технологий, а это значит, что на другие профессии государство перестало предоставлять финансирование. Возмущенные родители студентов обратились к местным властям, и тогда нас поддержал Бессарабский поселковый совет.

За счет бюджета громады и благотворительного фонда «Благородное дело» мы возобновили набор на специальность «повар» — для этого была хорошая база. Этой весной мы выпустили первых поваров. Все наши студенты учатся бесплатно.

А потом началась война, из-за отсутствия укрытия мы перешли на дистанционное обучение. И снова нас спасла громада — построили укрытие, поэтому с ноября прошлого года мы вернулись в стационар. Сейчас идет ремонт в пищеблоке и столовой, сейчас громада наладила для студентов бесплатное буфетное питание. С первого сентября начнет работать столовая.

— По новым требованиям к профтехобразованию, в училище должны учиться четыреста студентов и больше, у вас же их значительно меньше. Итак, что дальше?

— Да, сегодня у нас учатся 140 студентов. Общежитие рассчитано на 200 человек. Мы понимаем, что не сможем существовать самостоятельно. И даже если нас передадут в коммунальную собственность общины, самостоятельно она нас не потянет. Поэтому есть два выхода. Первый — мы ждем, когда обычные школы реформируются в профессиональные или академические лицеи. И тогда на базе училища мы сможем создать профессиональный лицей — у нас есть все необходимое для этого. Второе — нас могут сделать филиалом Арцизского профессионального аграрного лицея, который находится в Теплице.

Ведь в Болградском районе всего два заведения профтехобразования. Из-за войны родители неохотно отпускают детей на обучение в Одессу, поэтому, надеюсь, желающие будут.

Преподаватели и директор стали в ряды ВСУ

Степан Топал, заместитель директора Бессарабского профессионального аграрного лицея:

— Работаю здесь 23 года и помню времена, когда в нашем ПТУ училось более четырехсот студентов. Кроме сегодняшних отделений, мы еще готовили виноградарей, механизаторов, портных, швей, сантехников, электриков. Но со временем рабочие профессии начали терять спрос, государственные и региональные заказы уменьшались, отделения сокращались. Сейчас наоборот — рабочие профессии наиболее востребованы на рынке труда.

Сегодня хорошего специалиста работодатели ценят. Наши выпускники легко находят работу на строительных предприятиях, сельхозпроизводствах, в коммунальных хозяйствах.

Еще хочу добавить, что девяносто процентов ребят из Бородинской и Тарутинской громад, которые защищали нашу страну и, к сожалению, погибли, — выпускники нашего училища, среди них также и наш преподаватель. С началом большой войны семеро наших преподавателей вместе с директором ушли в ряды ВСУ.

Сейчас дети и молоток не умеют держать в руках

Василий Козман, мастер группы сварщиков:

— Я учу детей более тридцати лет. За последние годы в лицее появилось много нового оборудования, мы оснастили мастерские, есть интерактивные доски, компьютеры. Практику студенты проходят на местных предприятиях — работодатели довольны, часто приглашают их на работу после окончания училища. Да что далеко ходить: все ремонтные работы в лицее провели наши ученики. Видели, какую замечательную аппликацию сделали наши студенты в биологическом кабинете на стенах?

К сожалению, современные дети, хоть и сельские, приходят без элементарных навыков, даже молоток не умеют правильно держать. Сказывается то, что трудовое обучение не преподается в школах на достаточном уровне, что родители мало привлекают детей к домашним делам.

Всегда говорю ученикам, что рабочая профессия обязательно пригодится, даже если работать в другой сфере.

Светлана Писарогло, комендант общежития лицея:

— У нас созданы хорошие условия — комнаты рассчитаны на двух-трех студентов, на каждом этаже есть душевые, санузлы, гардеробные, кухни, комнаты для отдыха. Ремонт в общежитии делаем мы и студенты. Вы сами видите — здесь чисто и уютно. А еще — на юге Одесской области мы единственные, у кого есть отдельное общежитие для детей-сирот повышенной комфортности.

Что говорят работодатели?

Олег Узун, предприниматель, поселок Бессарабское:

— У меня своя строительная бригада. Когда мои трое ребят ушли воевать, я пригласил на работу выпускников лицея — двух штукатуров и одного сварщика. Честно говоря, сначала сомневался — «зеленые», неопытные. А они меня удивили — молодцы. Кое-что на первых порах пришлось подсказывать, но через месяц-два работали уже без подсказок. Сейчас их вообще не контролирую — уверен, что все сделают качественно и вовремя.

Зоя Бахова, директор коммунального учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Буревестник» (находится в селе Рассейка, Татарбунарская громада):

— С лицеем мы сотрудничаем очень давно. Сейчас наш лагерь временно не работает, однако до войны каждый год летом мы брали студентов-поваров на практику. Вместе с ними всегда выезжал и наставник.

Работа в столовой — нелегкая, подъем в пять утра и трижды в день нужно накормить двести детей. Но они молодцы — справлялись. Мы платили им зарплату, и часть средств по договору перечисляли лицею. Наши соседи — Арцизский детский лагерь — также приглашали поваров из нашего лицея.

Чтобы не терять время, а получить профессию

Со студентами второго курса специальности строитель-плотник Иваном Костромицким и Александром Сериковым мы знакомимся в плотницкой мастерской. Ребята оба из села Николаевка Бородинской громады.

— Мы дружим с детства, поэтому поступить в лицей решили вместе. Вместе и выбрали профессию строитель-плотник. Учиться в лицее нравится больше, чем в школе — здесь к нам относятся как к взрослым. Получаем стипендию 1250 гривен, это, конечно мало, но помогают родители. После лицея планирую поступить в Одесский государственный институт строительства и архитектуры — с дипломом лицея меня примут сразу на второй курс, — говорит Иван.

— Почему именно строитель-плотник? Потому что сейчас ценятся деревянные изделия ручной работы. Возможно, в будущем свою мастерскую открою. И это такая профессия, которая всегда пригодится в жизни. Вот недавно приехал домой, вижу — у бабушки забор покосился, так взял и отремонтировал. Бабушка до сих пор соседям хвастается, какие у ее внука руки золотые. Вообще многие почему-то думают, что в ПТУ идут только те, кто плохо учится. Это не так. У меня, например, не было проблем с учебой, просто подумал: зачем терять время в десятом, одиннадцатом классе, если за эти годы можно получить профессию, — поделился Александр.

***

Сейчас у Бессарабского аграрного лицея единственный выход — стать филиалом Арцизского аграрного лицея. Однако ситуация может измениться к лучшему в 2027 году, когда начнут создавать профессиональные лицеи. Скорее всего, такое заведение будет создано именно в аграрном лицее.

Вопрос один — наберет ли тогда лицей 400 учеников? В случае, если это удастся, будет возможность открыть в нем, кроме существующего центра строительных технологий, еще один, например, общественного питания. Ведь, чтобы стать конкурентоспособными, надо предложить молодежи больше современных профессий.

Если же необходимого количества учеников не будет, тогда вся надежда — на Тарутинскую и Бородинскую громады, которые, за счет местных бюджетов, могут взять на себя финансирование. Но все зависит от финансовой состоятельности громад.

Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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