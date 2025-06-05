Есть два выхода и надежды

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Перезагрузка профтехобразования началась в 2021 году. Основная цель реформирования — сделать техническое обучение таким, что будет отвечать требованиям рынка, и ускорить передачу учреждений профтехобразования в коммунальную собственность. И если с первым пунктом все более-менее ясно, то со вторым возникает куча вопросов.

Анна Ростя

Анна Ростя, директор Бессарабского профессионального аграрного лицея:

— Во время войны престиж профобразования значительно вырос. Сейчас мы готовим специалистов по четырем направлениям — сварщики, строители-плотники, штукатуры-маляры и повара. В прошлом году было много желающих. А вот перед большой войной был недобор, и мы оказались на грани закрытия — не смогли набрать необходимого количества студентов. Проблема была и в том, что региональный заказ был только на строительные профессии, потому что на базе лицея действует учебно-практический центр строительных технологий, а это значит, что на другие профессии государство перестало предоставлять финансирование. Возмущенные родители студентов обратились к местным властям, и тогда нас поддержал Бессарабский поселковый совет.

За счет бюджета громады и благотворительного фонда «Благородное дело» мы возобновили набор на специальность «повар» — для этого была хорошая база. Этой весной мы выпустили первых поваров. Все наши студенты учатся бесплатно.

А потом началась война, из-за отсутствия укрытия мы перешли на дистанционное обучение. И снова нас спасла громада — построили укрытие, поэтому с ноября прошлого года мы вернулись в стационар. Сейчас идет ремонт в пищеблоке и столовой, сейчас громада наладила для студентов бесплатное буфетное питание. С первого сентября начнет работать столовая.

— По новым требованиям к профтехобразованию, в училище должны учиться четыреста студентов и больше, у вас же их значительно меньше. Итак, что дальше?

— Да, сегодня у нас учатся 140 студентов. Общежитие рассчитано на 200 человек. Мы понимаем, что не сможем существовать самостоятельно. И даже если нас передадут в коммунальную собственность общины, самостоятельно она нас не потянет. Поэтому есть два выхода. Первый — мы ждем, когда обычные школы реформируются в профессиональные или академические лицеи. И тогда на базе училища мы сможем создать профессиональный лицей — у нас есть все необходимое для этого. Второе — нас могут сделать филиалом Арцизского профессионального аграрного лицея, который находится в Теплице.

Ведь в Болградском районе всего два заведения профтехобразования. Из-за войны родители неохотно отпускают детей на обучение в Одессу, поэтому, надеюсь, желающие будут.

Преподаватели и директор стали в ряды ВСУ

Степан Топал

Степан Топал, заместитель директора Бессарабского профессионального аграрного лицея:

— Работаю здесь 23 года и помню времена, когда в нашем ПТУ училось более четырехсот студентов. Кроме сегодняшних отделений, мы еще готовили виноградарей, механизаторов, портных, швей, сантехников, электриков. Но со временем рабочие профессии начали терять спрос, государственные и региональные заказы уменьшались, отделения сокращались. Сейчас наоборот — рабочие профессии наиболее востребованы на рынке труда.

Сегодня хорошего специалиста работодатели ценят. Наши выпускники легко находят работу на строительных предприятиях, сельхозпроизводствах, в коммунальных хозяйствах.

Еще хочу добавить, что девяносто процентов ребят из Бородинской и Тарутинской громад, которые защищали нашу страну и, к сожалению, погибли, — выпускники нашего училища, среди них также и наш преподаватель. С началом большой войны семеро наших преподавателей вместе с директором ушли в ряды ВСУ.

Сейчас дети и молоток не умеют держать в руках

Василий Козман

Василий Козман, мастер группы сварщиков:

— Я учу детей более тридцати лет. За последние годы в лицее появилось много нового оборудования, мы оснастили мастерские, есть интерактивные доски, компьютеры. Практику студенты проходят на местных предприятиях — работодатели довольны, часто приглашают их на работу после окончания училища. Да что далеко ходить: все ремонтные работы в лицее провели наши ученики. Видели, какую замечательную аппликацию сделали наши студенты в биологическом кабинете на стенах?

К сожалению, современные дети, хоть и сельские, приходят без элементарных навыков, даже молоток не умеют правильно держать. Сказывается то, что трудовое обучение не преподается в школах на достаточном уровне, что родители мало привлекают детей к домашним делам.

Всегда говорю ученикам, что рабочая профессия обязательно пригодится, даже если работать в другой сфере.

Светлана Писарогло, комендант общежития лицея:

— У нас созданы хорошие условия — комнаты рассчитаны на двух-трех студентов, на каждом этаже есть душевые, санузлы, гардеробные, кухни, комнаты для отдыха. Ремонт в общежитии делаем мы и студенты. Вы сами видите — здесь чисто и уютно. А еще — на юге Одесской области мы единственные, у кого есть отдельное общежитие для детей-сирот повышенной комфортности.

Что говорят работодатели?

Олег Узун, предприниматель, поселок Бессарабское:

— У меня своя строительная бригада. Когда мои трое ребят ушли воевать, я пригласил на работу выпускников лицея — двух штукатуров и одного сварщика. Честно говоря, сначала сомневался — «зеленые», неопытные. А они меня удивили — молодцы. Кое-что на первых порах пришлось подсказывать, но через месяц-два работали уже без подсказок. Сейчас их вообще не контролирую — уверен, что все сделают качественно и вовремя.

Зоя Бахова (справа)

Зоя Бахова, директор коммунального учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Буревестник» (находится в селе Рассейка, Татарбунарская громада):

— С лицеем мы сотрудничаем очень давно. Сейчас наш лагерь временно не работает, однако до войны каждый год летом мы брали студентов-поваров на практику. Вместе с ними всегда выезжал и наставник.

Работа в столовой — нелегкая, подъем в пять утра и трижды в день нужно накормить двести детей. Но они молодцы — справлялись. Мы платили им зарплату, и часть средств по договору перечисляли лицею. Наши соседи — Арцизский детский лагерь — также приглашали поваров из нашего лицея.

Чтобы не терять время, а получить профессию

Иван Костромицкий и Александр Сериков

Со студентами второго курса специальности строитель-плотник Иваном Костромицким и Александром Сериковым мы знакомимся в плотницкой мастерской. Ребята оба из села Николаевка Бородинской громады.

— Мы дружим с детства, поэтому поступить в лицей решили вместе. Вместе и выбрали профессию строитель-плотник. Учиться в лицее нравится больше, чем в школе — здесь к нам относятся как к взрослым. Получаем стипендию 1250 гривен, это, конечно мало, но помогают родители. После лицея планирую поступить в Одесский государственный институт строительства и архитектуры — с дипломом лицея меня примут сразу на второй курс, — говорит Иван.

— Почему именно строитель-плотник? Потому что сейчас ценятся деревянные изделия ручной работы. Возможно, в будущем свою мастерскую открою. И это такая профессия, которая всегда пригодится в жизни. Вот недавно приехал домой, вижу — у бабушки забор покосился, так взял и отремонтировал. Бабушка до сих пор соседям хвастается, какие у ее внука руки золотые. Вообще многие почему-то думают, что в ПТУ идут только те, кто плохо учится. Это не так. У меня, например, не было проблем с учебой, просто подумал: зачем терять время в десятом, одиннадцатом классе, если за эти годы можно получить профессию, — поделился Александр.

***

Сейчас у Бессарабского аграрного лицея единственный выход — стать филиалом Арцизского аграрного лицея. Однако ситуация может измениться к лучшему в 2027 году, когда начнут создавать профессиональные лицеи. Скорее всего, такое заведение будет создано именно в аграрном лицее.

Вопрос один — наберет ли тогда лицей 400 учеников? В случае, если это удастся, будет возможность открыть в нем, кроме существующего центра строительных технологий, еще один, например, общественного питания. Ведь, чтобы стать конкурентоспособными, надо предложить молодежи больше современных профессий.

Если же необходимого количества учеников не будет, тогда вся надежда — на Тарутинскую и Бородинскую громады, которые, за счет местных бюджетов, могут взять на себя финансирование. Но все зависит от финансовой состоятельности громад.

Асоціація “Незалежні регіональні видавці України”

Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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