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Фотофакт: в Одессе на Пастера угрожающе нависла фасадная плита

Фотофакт: в Одессе на Пастера угрожающе нависла фасадная плита

С фасада дома на улице Пастера, 19 (угол Торговой) в Одессе вот-вот может рухнуть часть фасада: со стороны Пастера отчетливо видно, что плита на фасаде треснула, частично «сложилась» и почти нависает над тротуаром.

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Опасное место уже огорожено предупредительной лентой. Ее повесили на опасном углу, но люди, идущие со стороны Торговой, просто не понимают, в чем дело: поднимают головы, а там вроде как все в порядке.

Опасное место на Пастера, ограждение

Опасное место на Пастера, снизу

Опасное место на Пастера

 

Отметим, сам фасад дома №19 по улице Пастера явно не так давно приводился в порядок. Его внешний вид приятен глазу. Ну вот разве что после ремонта что-то (то есть, часть фасадного «украшения») «пошло не так».

Опасное место на Пастера, ветки

Опасное место на Пастера, плита

А о самом доме мы недавно рассказывали. У него проходной двор, выводящий на улицу Елисаветинскую. Это один из самых киношных домов Одессы, его двор украшен забавным стрит-артом. Кроме того, во дворе имеется и сохранившаяся цистерна из давних времен.

дом на Пастера, дорога

улица Пастера, 19

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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