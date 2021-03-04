Фотофакт: в Одессе на Пастера угрожающе нависла фасадная плита

С фасада дома на улице Пастера, 19 (угол Торговой) в Одессе вот-вот может рухнуть часть фасада: со стороны Пастера отчетливо видно, что плита на фасаде треснула, частично «сложилась» и почти нависает над тротуаром.

Опасное место уже огорожено предупредительной лентой. Ее повесили на опасном углу, но люди, идущие со стороны Торговой, просто не понимают, в чем дело: поднимают головы, а там вроде как все в порядке.

Отметим, сам фасад дома №19 по улице Пастера явно не так давно приводился в порядок. Его внешний вид приятен глазу. Ну вот разве что после ремонта что-то (то есть, часть фасадного «украшения») «пошло не так».

А о самом доме мы недавно рассказывали. У него проходной двор, выводящий на улицу Елисаветинскую. Это один из самых киношных домов Одессы, его двор украшен забавным стрит-артом. Кроме того, во дворе имеется и сохранившаяся цистерна из давних времен.

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