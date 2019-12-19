Уже не “Обухів”, а “Опухоф”: як на Одещині туалетний папір підробляли

В Одеській області компанія “Єлизавета-ОД” використовувала обгортку для туалетного паперу власного виробництва, схожу до обгортки туалетного паперу “ОБУХОВ”. Однак одесити використали назву максимально схожу до оригінальної – “ОПУХОФ”.

Про це повідомила пресслужба Одеського обласного територіального відділення АМКУ.

ТОВ “Єлизавета-ОД” під час виробництва та реалізації туалетного паперу “ОПУХОФ 65 ПАПІР ТУАЛЕТНИЙ”, “ОПУХОФ 65М ПАПІР ТУАЛЕТНИЙ” використовує оформлення упаковки (обгортки), що є схожим на оформлення упаковки (обгортки) туалетного паперу “ОБУХОВ 65М БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ”, “ОБУХІВ 65М ПАПІР ТУАЛЕТНИЙ” без дозволу (згоди) ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат”, яке раніше почало використовувати це оформлення упаковки туалетного паперу у господарській діяльності.

Слід зазначити, що ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” не надавав ТОВ “Єлизавета-ОД” прав на використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать виключно ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат”. Отже, згода на оформлення упаковки туалетного паперу суб’єктом господарювання, який раніше почав використовувати схоже оформлення у господарській діяльності, ТОВ “Єлизавета-ОД” не отримувалась.

За результатами проведеного Відділенням опитування (анкетування) громадян у територіальних межах України встановлено, що більше половини респондентів сприймають оформлення упаковок туалетного паперу як такі, що є схожими між собою та які можна сплутати при купівлі.

Зазначене суперечить торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, порушує права ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат”, як суб’єкта господарювання, який виробляє та розповсюджує в тому числі на території Одеської області туалетний папір та може завдати йому збитки.

Отже, дії ТОВ “Єлизавета-ОД” мають ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого ст. 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, у вигляді неправомірного використання позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.

Керуючись ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 05.12.2019 адміністративна колегія Відділення надала ТОВ “Єлизавета-ОД” обов’язкові для розгляду рекомендації припинити дії, які мають ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Фото: Регіоналті

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