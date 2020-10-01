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Уже не деньги: где обменять старые банкноты и монеты по 25 копеек

Уже не деньги: где обменять старые банкноты и монеты по 25 копеек

С 1 октября магазины и прочие торговые заведения не будут принимать для расчета монеты по 25 копеек и купюры до 2003 года выпуска. Эти деньги перестали быть средством платежа. 

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Соответствующее решение принял Национальный банк Украины.

По данным НБУ, банкнот до 2003 года в обращении осталось около 1,8% от общего количества.

В то же время граждане смогут обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты в течение следующих трех лет:

  • во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 года включительно;
  • в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 года включительно.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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