Монеты номиналом 25 копеек скоро исчезнут из оборота

Монеты номиналом 25 копеек и старые купюры, выпущенные до 2003 года, с 1 октября не будут принимать.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Так, с 1 октября одесситы уже не смогут расплачиватьсямонетами номиналом 25 копеек. Их полностью, выведут из оброта, так как их уже невозможно разменять — одна, две и пять копеек не используются с прошлого года.

Также с начала октября нельзя будет оплачивать товары и услуги банкнотами, которые выпустили до 2003 года.

Паниковать не стоит. 25-копеечные монеты и старые купюры можно будет обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение трёх лет:

во всех украинских банках до 30 сентября 2021 года;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) до 30 сентября 2023 включительно.

В то же время одно- и двухгривневые банкноты 2003-2007 годов, а также золотистые монеты номиналом одна гривна постепенно заменят на новые серебристые монеты образца 2018 года. Попадая в банк, старые деньги уже не будут возвращаться в оборот. При этом ими пока можно будут расплачиваться.

В Нацбанке считают, что такие меры экономически целесообразны и упрощают наличный расчет:

«В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным», — отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Фото: coins-ukraine.at.ua