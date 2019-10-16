В Одеському слідчому ізоляторі впродовж декількох тижнів загинули 4 людини

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у Facebook.

Як виявилося, в період з 20 вересня по 10 жовтня в державній установі «Одеський слідчий ізолятор» було зафіксовано 4 випадки смертей ув’язнених. Із загальної кількості – 3 біологічні смерті та 1 випадок самогубства.

Згідно висновків судово-медичної експертизи біологічні смерті спричинені діагностованими за життя хворобами.

По всім фактам надзвичайних подій правоохоронними органами внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування. Наразі триває слідство, а також призначені службові розслідування.

Фото: УНІАН