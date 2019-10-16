fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одеському слідчому ізоляторі впродовж декількох тижнів загинули 4 людини

В Одеському слідчому ізоляторі впродовж декількох тижнів загинули 4 людини

Наразі у СІЗО призначили службові розслідування.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у Facebook.

Як виявилося, в період з 20 вересня по 10 жовтня в державній установі «Одеський слідчий ізолятор» було зафіксовано 4 випадки смертей ув’язнених.  Із загальної кількості – 3 біологічні смерті та 1 випадок самогубства.

Згідно висновків судово-медичної експертизи біологічні смерті спричинені діагностованими за життя хворобами.

По всім фактам надзвичайних подій правоохоронними органами внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування. Наразі триває слідство, а також призначені службові розслідування.

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить