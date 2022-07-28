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Утверждал, что Одесса – россия, а путин – наш президент: что грозит одесситу

Утверждал, что Одесса – россия, а путин – наш президент: что грозит одесситу

Полицейские объявили подозрение жителю Одессы в коллаборационной деятельности.

Сотрудники нацполиции установили, что житель Одессы публично во время общения с горожанами отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины и поддерживал решения и действия государства агрессора, заявляя, что Одесса – россия, путин – наш президент, а всем, кто с этим не согласен, будет несладко, когда придет «русский мир».

То есть 57-летний мужчина поддерживая преступления оккупантов на территории нашей страны и способствовал представителям россии в ослаблении национальных интересов Украины, суверенитета и территориальной целостности государства.

Его действия правонарушителя дознаватели квалифицировали по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины: «Публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины и публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора».

Впрочем, если подозреваемый не является государственным служащим, особого наказания ему не грозит. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какие реальные сроки получают в Одессе любители «русского мира».

Читайте также о задержании любителя «русского мира», который настолько проникся рашистской идеологий, что на всех форумах и аккаунтах в интернете представлялся именем путлера — владимира путина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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