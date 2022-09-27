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Утром сбиты еще три дрона-камикадзе: постарались зенитчики ВМС

Утром сбиты еще три дрона-камикадзе: постарались зенитчики ВМС

Противовоздушная оборона Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожила три беспилотника камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВУ Украины.

На этот раш «Шахиды» даже не смогли подобраться к Одессе. По информации военных  моряков, 27 сентября, около 8 часов утра, военные моряки – защитники Очакова уничтожили три из трех вражеских беспилотников-камикадзе «Shahed-136».

Военнослужащие Военно-Морских Сил ВС Украины приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе. Слава Украине!

— сказано в  сообщении ВМС.

Напомним, что поздним вечером 26 сентября россия вновь атаковала Одессу беспилотниками-камикадзе. И в тот раз все три вражеских БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что представляет из себя новое российское оружие – дроны-камикадзе иранского производства «Шахид-136».

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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