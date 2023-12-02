Новости Одессы и Одесской области

Утром Одессу укрыл густой туман: о чем предупреждают водителей

Утром Одессу укрыл густой туман: о чем предупреждают водителей

Субботнее утро, 2 декабря 2023 года, выдалось в Одессе и Одесской области туманным. В Патрульной полиции напоминают: управление транспортом в условиях плохой видимости может быть опасным, поскольку видимость ограничена, и существует риск аварий.

Правоохранители дают несколько полезных советов водителям.

Чтобы безопасно передвигаться по дорогам во время тумана:

  • двигайтесь с включенными противотуманными фарами. Кроме того, включайте ближний или дальний свет фар в зависимости от того, где вы находитесь – в пределах города или на загородной трассе;
  • выберите такую безопасную скорость движения, чтобы остановиться в пределах видимости дороги;
  • избегайте резких маневров;
  • если видимость ухудшилась, остановите автомобиль на обочине. Во время остановки включите аварийную световую сигнализацию. Продолжите движение только после того, как туман немного рассеется.

Читайте также: Погода в Одессе на 2 декабря: чем порадует первый выходной зимы.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить