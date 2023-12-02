Утром Одессу укрыл густой туман: о чем предупреждают водителей

Подключаем генератор правильно: советы и предостережения Не исключено, что предстоящей зимой рашистские агрессоры снова попытаются атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. И многие уже начали устанавливать в своих домах генераторы. Но все ли знают, как сделать это правильно и безопасно? ПОДРОБНЕЕ

Еще две трассы Одесской области открыты для проезда Сегодня, 28 ноября, в Одесской области открыли для движения транспорта трассы Одесса-Рени и Одесса- Киев. Дороги на Бухарест и Кишинев по прежнему закрыты для грузового транспорта. ПОДРОБНЕЕ