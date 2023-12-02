Утром Одессу укрыл густой туман: о чем предупреждают водителей

Субботнее утро, 2 декабря 2023 года, выдалось в Одессе и Одесской области туманным. В Патрульной полиции напоминают: управление транспортом в условиях плохой видимости может быть опасным, поскольку видимость ограничена, и существует риск аварий.
Правоохранители дают несколько полезных советов водителям.
Чтобы безопасно передвигаться по дорогам во время тумана:
- двигайтесь с включенными противотуманными фарами. Кроме того, включайте ближний или дальний свет фар в зависимости от того, где вы находитесь – в пределах города или на загородной трассе;
- выберите такую безопасную скорость движения, чтобы остановиться в пределах видимости дороги;
- избегайте резких маневров;
- если видимость ухудшилась, остановите автомобиль на обочине. Во время остановки включите аварийную световую сигнализацию. Продолжите движение только после того, как туман немного рассеется.
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