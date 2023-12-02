Вранці Одесу вкрив густий туман: про що попереджають водіїв

Суботній ранок, 2 грудня 2023 року, видався в Одесі та Одеській області туманним. У Патрульній поліції нагадують: керування транспортом в умовах поганої видимості може бути небезпечним, оскільки видимість обмежена і існує ризик аварій.
Правоохоронці дають кілька корисних порад водіям.
Щоб безпечно пересуватися дорогами під час туману:
- рухайтесь з увімкненими протитуманними фарами. Крім того, вмикайте ближнє або дальнє світло фар залежно від того, де ви перебуваєте – в межах міста або на заміській трасі;
- оберіть таку безпечну швидкість руху, щоб мати змогу зупинитись у межах видимості дороги;
- уникайте різких маневрів;
- якщо видимість погіршилась, зупиніть автомобіль на узбіччі. Під час зупинки увімкніть світлову сигналізацію. Продовжуйте рух тільки після того, як туман трохи розсіється.
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