Вранці Одесу вкрив густий туман: про що попереджають водіїв

Підключаємо генератор правильно: поради та застереження Не виключено, що наступної зими рашистські агресори знову спробують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. І багато хто вже почав встановлювати у своїх будинках генератори. Але чи всі знають, як зробити це правильно та безпечно? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Якими дорогами Одеської області можна проїхати (список) (ОНОВЛЕНО) Сьогодні, 29 листопада, для вільного руху відкриті всі дороги Одеськї області. 28 листопада, на Одещині відкрили для проїзду деякі дороги, які були закриті відучора. Однак їхати ними можуть не всі види транспорту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ