Война в Украине, 236-й день: враг наносит удары, но и несет потери

Сегодня, в понедельник, 17 октября 2022 года, начались двести тридцать шестые сутки героического противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению. О ситуации на фронте сообщает Генштаб ВСУ.
По официальной информации, противник пытается удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий сил обороны на отдельных направлениях и вместе с тем пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары противника подверглись районам более 20 населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдино и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев 15-ю дронами-камикадзе, из которых 11 наши защитники сбили.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных беспилотников (БПЛА) Shahed-136 с территории республики Беларусь.
На других направлениях противник совершал обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области;
- на Краматорском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;
- на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;
- на Авдеевском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.
На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, пострадали Никополь и Новокаменка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.
Оккупанты пытаются восполнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях. Так, по имеющейся информации, в Станице Луганской области работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодны к военной службе.
Подтверждено поражение живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни. В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области:
- Молочанск – до 40 раненых;
- Каменка-Днепровская – 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых;
- Энергодар – до 20 раненых;
- Орех – до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых;
- Пологи – около 7 единиц военной техники и до 30 раненых.
Данная информация уточняется.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30-ти ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.
Фото с Facеbook-страницы Генштаба ВСУ