Болит голова во время магнитной бури
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Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют сегодня повышенную геомагнитную, активность, возможны периоды штормовой космической погоды

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 29 мая, максимальное значение солнечной активности достигнет К-индекса 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Специалисты прогнозируют, что штормовая активность будет наблюдаться в ночное время, а днем ситуация стабилизируется.

Геомагнитные колебания, вызванные усиленной солнечной активностью, представляют собой сложный физический процесс, при котором электромагнитное поле Земли испытывает значительные нагрузки.

В первую очередь, это сказывается на людях, чувствительных к изменениям атмосферного и магнитного фона — гипертониках, сердечниках, людях с нарушениями нервной и вегетативной регуляции.

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Практика показывает: в такие дни возрастает количество жалоб на головные боли, скачки артериального давления, сонливость, раздражительность и даже тревожные состояния.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Медики советуют заранее подготовиться к подобным воздействиям. Основной акцент — на водный режим, отдых, ограничение стрессов и соблюдение режима сна. Кроме того, желательно сократить потребление кофеина и алкоголя, поскольку они усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

 

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