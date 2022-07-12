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Утром 12 июля рашисты атаковали ракетами соседний Николаев (фото, видео)

Утром 12 июля рашисты атаковали ракетами соседний Николаев (фото, видео)

Сегодня утром, во вторник, 12 июля 2022 года, российские нацисты в очередной раз обстреляли ракетами город Николаев. Есть разрушения и раненые.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.

«Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 12 человек ранены, предварительно без жертв»,

– написал Виталий Ким в Facebook.

Подробная информация уточняется.

Обстрел Николаева 12 июля 2022-2

Обстрел Николаева 12 июля 2022-3

Обстрел Николаева 12 июля 2022-4

Напомним, что и в Одесской области угроза нанесения ракетных ударов в настоящее время остается очень высокой. В Одесской военной администрации настоятельно просят одесситов не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В понедельник, 11 июля, российские агрессоры нанесли по территории Одесской области два ракетных удара. В результате удара был разрушен жилой дом и ряд объектов инфраструктуры, в том числе портовой. Пострадавших не было.

Фото и видео управления ГСЧС в Николаевской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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