Утро в Одессе началось со смертельного ДТП

В Одессе рано утром во вторник, 26 января, в ДТП погиб мужчина.

Это произошло около 5-30 на улице Богдана Хмельницкого, сообщили в облуправлении ГСЧС. Водителя пришлось доставать из искореженного автомобиля. Однако он оказался мертв.

А вечером 25 января на Балтской дороге на движущийся ваз ВАЗ-2106 упало дерево. Водитель потерял управление и машина врезалась в другое дерево.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка.

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Фото: ГСЧС