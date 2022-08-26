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Утро 26 августа в Одессе: ночь без тревог, боевая подготовка и опасные находки

Утро 26 августа в Одессе: ночь без тревог, боевая подготовка и опасные находки

Ночь на пятницу, 26 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без сигналов воздушных тревог. И по состоянию на утро сегодняшнего дня, ситуация полностью под контролем наших сил обороны, заверил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом Братчук просит жителей региона: услышав звуки стрельбы или взрывов, не спешить оповещать об этом местные Телеграм-каналы, чтобы ничего не придумывать, а пользоваться исключительно официальной информацией.

«Напоминаю, что наши подразделения, защищающие Одессу и Одесскую область, боевые рубежи нашего государства, проводят соответствующие мероприятия по боевой подготовке. То есть тренируются и днем и ночью, чтобы уметь метко стрелять и уничтожать врага»,

– отмечает он.

Также представитель ОВА обращает внимание на то, что периодически в области находят опасные «подарки» из прошлого – в частности, боеприпасы времен Второй мировой войны. Один из таких боеприпасов был обезврежен накануне. А на 27 августа запланировано еще одно подобное мероприятие. И услышав соответствующий звук, следует реагировать спокойно и ждать официальной информации.

Кроме того, нельзя трогать подозрительные предметы. А о подозрительных находках следует оповещать соответствующие структуры.

По информации ОВА, угроза нанесения ракетных ударов остается еще очень высокой, но группировка черноморского флота рф в Черном море немного уменьшилась: сейчас крылатые ракеты «Калибр» несут на своем борту два судна – один надводный корабль и одна подводная лодка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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