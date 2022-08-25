Итоги 25 августа в Одессе: отопительный сезон – часть обороны страны

Подготовиться и пройти предстоящий отопительный сезон – это как выиграть битву на фронте.
Об этом в сегодняшнем вечернем видеообращении рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Начал руководитель области с фразы, которая больше всего радует одесситов: «В области все спокойно, обстрелов не было».
Также руководитель области рассказал, что сегодня областная военная администрация организовала временное перемещение в Румынию детей и сопровождающих лиц из Измаильского специализированного дома ребенка.
Каждому из них гарантировано безопасное пребывание на территории страны. Дети обеспечены медикаментами, медицинской помощью, а также средствами реабилитации.
И главный вопрос, который затронул Максим Марченко – это продолжение подготовки к осенне-зимнему периоду.
И глава области смотрит тут в будущее с оптимизмом:
В этом сезоне наше главное задание – рациональное использование энергоресурсов на всех уровнях потребления. Подготовка к отопительному сезону – это часть обороны нашей страны. Мы должны пройти его уверенно, не смотря на все вызовы и угрозы,
— сказал он.
Ранее Максим Марченко заявлял, что в этом году зима будет очень непростой.