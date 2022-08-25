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Итоги 25 августа в Одессе: отопительный сезон – часть обороны страны

Итоги 25 августа в Одессе: отопительный сезон – часть обороны страны

Подготовиться и пройти предстоящий отопительный сезон – это как выиграть битву на фронте.

Об этом в сегодняшнем вечернем видеообращении рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Начал руководитель области с фразы, которая больше всего радует одесситов: «В области все спокойно, обстрелов не было».

Также руководитель области рассказал, что сегодня областная военная администрация организовала временное перемещение в Румынию детей и сопровождающих лиц из Измаильского специализированного дома ребенка.

Каждому из них гарантировано безопасное пребывание на территории страны. Дети обеспечены медикаментами, медицинской помощью, а также средствами реабилитации.

И главный вопрос, который затронул Максим Марченко – это продолжение подготовки к осенне-зимнему периоду.

И глава области смотрит тут в будущее  с оптимизмом:

В этом сезоне наше главное задание – рациональное использование энергоресурсов на всех уровнях потребления. Подготовка к отопительному сезону – это часть обороны нашей страны. Мы должны пройти его уверенно, не смотря на все вызовы и угрозы,

— сказал он.

Ранее Максим Марченко заявлял, что в этом году зима будет очень непростой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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