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Утро 11 ноября в Одесской области: не игнорируйте сигналы тревоги!

Утро 11 ноября в Одесской области: не игнорируйте сигналы тревоги!

Ночь на пятницу, 11 ноября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области по сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает обстрелы критической инфраструктуры нашей страны, и поэтому не стоит игнорировать тревогу, предупреждает спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По данным ОВА, враг пытается активизировать воздушную разведку для возможнгых ракетно-дроновых ударов. В настоящее время в Черном море пребывает 17 кораблей черноморского флота, среди которых два ракетоносителя, несущих на борту 16 ракет типа «Калибр».

«Так что будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги», – в который раз предупреждает представитель ОВА.

Кроме того, напоминает Братчук, все мы сейчас – бойцы энергетического фронта. И следует быть готовыми к возможным как плановым, так и аварийным отключениям света.

Вы также можете узнать: Будут ли отключать свет 11 ноября?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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