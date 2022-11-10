Будут ли отключать свет 11 ноября?

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в пятницу, 11 ноября 2022 года, по всей Украине будут действовать плановые отключения электричества.

Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать:

с 05:00 до 23:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях;

с 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Напомним, график потенциальных отключений света в Одессе и Одесской области можно узнать по этой ссылке.

Национальный оператор также напоминает, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей. Потребителей просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.