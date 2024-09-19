Утихнет ли магнитная буря в четверг, 19 сентября

В четверг, 19 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Хотя этот прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря – это энергетические выбросы, возникающие в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и приводящие к повышению геомагнитной активности на Земле вследствие воздействия солнечной энергии.

Бури различаются по своей интенсивности, определяемой вспышками на Солнце. Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом выше 4 уже ощущаются.

Следующая мощная буря красного уровня сейчас прогнозируется на конец места, 26-27 сентября. Она достигнет К-индекса 5.