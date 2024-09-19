Чи вщухне магнітна буря в четвер, 19 вересня

У четвер, 19 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Хоча цей прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря – це енергетичні викиди, що виникають унаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і призводять до підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом вище 4 вже відчуваються.

Наступна потужна буря червоного рівня зараз прогнозується на кінець місця, 26-27 вересня. Вона сягне К-індексу 5.