В среду, 12 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря — это природное явление, когда на Солнце происходят большие взрывы (солнечные вспышки), которые выбрасывают огромные потоки энергии и заряженных частиц в космос. Этот поток, который называется солнечным ветром, движется к Земле.

Когда эти частицы сталкиваются с магнитным полем Земли (которое мы называем магнитосферой), происходит нарушение — магнитная буря. Это может вызвать определенные изменения на Земле, например, влиять на здоровье людей или даже нарушать работу спутников и навигационных систем.

Уровень магнитных бурь измеряется по шкале K-индекса (или индекс геомагнитной активности):

0-3: спокойное состояние

4-5: слабая буря

6-7: умеренная буря

8-9: сильная буря.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Что делать во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь важно обращать внимание на свое самочувствие. Желательно избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок, ведь это может ухудшить самочувствие.

Также полезно поддерживать водный баланс, пить больше чистой воды и уменьшить потребление алкоголя и кофеина, которые могут повысить уровень тревожности или способствовать истощению организма.

В периоды магнитных бурь также стоит обеспечить себе качественный сон, уменьшив физическую и умственную активность в вечернее время. По возможности, старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе, поскольку прогулки могут помочь снять стресс и улучшить самочувствие.

Если вы метеозависимый человек или имеете хронические заболевания, важно следить за своим здоровьем и, при необходимости, обращаться к врачу.