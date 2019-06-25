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Новости Одессы и Одесской области

Утесовский марафон стартовал в Одессе

Утесовский марафон стартовал в Одессе

Сегодня в Одессе дан старт Марафону в честь 125-летия Леонида Утесова. Произошло это в Центральной городской библиотеке им. И.Я.Франко. Здесь в самой дружественно-познавательной обстановке прошло первое заседание нового проекта «Утесов-125», которое провели журналист и историк эстрады Александр Галяс и доктор искусствоведения Эдуард Амчиславский (США).

Памяти Ледечки

В общем-то «заседание» — не совсем то слово, потому что, когда собираются почитатели творчества нашего земляка, легендарного Леонида Утесова, то люди не заседают, они, каждый по-своему, признаются в любви к нашему Ледечке.

Что же это за марафон? 125 лет Леониду Утесову исполняется в марте будущего года. Как рассказывает Александр Галяс, подобный марафон уже проводился к столетию со дня рождения Утесова. Закончился он тем, что тогда, в 1995-м, прошел грандиозный фестиваль памяти артиста и международный симпозиум.

Александр Галяс

— И вот теперь — новый проект. Мы собираемся провести цикл программ, посвященных Утесову. Их будет десять. Проводиться они будут раз в месяц, и на них будет рассказано много нового обо всех периодах жизни нашего земляка. Время идет, многое забывается, к тому же, появились и новые факты о жизни и творчестве Утесова. Ну а апофеозом этих программ, надеемся, станет фестиваль, посвященный 125-летию легендарного артиста, — рассказывает Александр Галяс.

Эдуард Амчиславский — тоже наш земляк, который вместе со своим отцом Борисом Амчиславским посвятил многие годы исследованию жизни и творчества Леонида Утесова. Они — авторы многих книг об эстрадном артисте. Эти книги, кстати, были представлены и на стендах библиотеки.

Эдуард Амчиславский

Как рассказывает Эдуард Амчиславский, к изданию уже готов первый том энциклопедического издания, посвященного Утесову, над которым они с отцом работают уже не первый год.

Только факты

Утесовская энциклопедия — это вообще отдельная история, очень непростая. Это ведь только кажется, что «известно все». Между тем, как рассказывает Эдуард, только кропотливая работа, исследование каждого факта, даты, фотографии, сбор материалов дает возможность установить истину.

Ну вот, к примеру, как рассказывает Эдуард Амчиславский, в Википедии было указано, что Утесов родился 9 марта (по старому стилю).

— Моя борьба с Википедией была долгой. Нам удалось совершенно точно установить, что артист родился 10 марта. Я доказывал, приводил факты, документы. Потом в Википедии появилась фраза, что он «родился 9 или 10 марта». Но если установлено точно, какое может быть «или»? Мы же занимаемся исследованием жизни и творчества Утесова, здесь необходима точность. Рассказывать и пересказывать можно что угодно — слухи, легенды, даже анекдоты выдавать за истину. Но если речь идет об исследовании, давайте следовать правилу использовать только проверенные, установленные факты. И вот только недавно в Википедии, наконец, появилась точная дата рождения Леонида Утесова — 10 марта. А сколько еще таких случаев, сколько ошибок встречается даже в справочных изданиях! — рассказывает Эдуард.

Случаев сколько угодно. Один одесский краевед, к примеру, убеждал Эдуарда, что, мол, Утесов вообще родился не в Одессе, а в Херсоне, хотя достоверно установлено, что наш Ледечка родился именно в Одессе.

Как рассказывает Эдуард Амчиславский, любовь к Утесову живет в сердцах и тех наших соотечественников, которые давно живут за границей. Он даже собирает на своих квартирниках в США людей, которым по-прежнему дорого творчество нашего знаменитого одессита, которые по сей день помогают собирать материалы о его творчестве.

Первая встреча проекта «Утесов-125», давшая старт марафону, была приятно украшена и тем, что молодая одесситка Виолетта Слюсаренко подарила Эдуарду Амчиславскому собственную вышивку — портрет Утесова в морской форме. Виолетта рассказала «Одесской жизни», что пишет стихи, есть у нее и те, что посвящены Утесову.

Виолетта Слюсаренко и вышитый ею портрет Утёсова

Пока помним — живем, пока помним — жив и сам Утесов. Пусть же удачный старт Утесовского марафона закончится достойным фестивалем памяти нашего Ледечки, как и по сей день с любовью называют его почитатели таланта артиста.

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Мария Котова
Мария Котова
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ПРОФИЛЬ

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