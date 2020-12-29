Успейте заплатить за воду: с 1 января новый тариф

У одесситов остался один день, чтобы рассчитаться с долгами за воду в преддверии повышения тарифа.

Напомним, что с 1 января 2021 года стоимость 1 кубометра централизованного водоснабжения и водоотведения вырастет на 12,3% и составит 30,024 грн. Соответствующее постановление приняла еще 18 декабря Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Меняются цены и для «Инфоксводоканала», которому уже с нового года придется платить значительно больше за реагенты, материалы и электроэнергию.

При этом, треть потребителей выполнять свои обязательства не спешат. По состоянию на 29 декабря предоставленные в ноябре услуги водопользования оплатили лишь 70 % горожан. Общая задолженность продолжает быть рекорды и составляет четверть миллиарда гривен. В лидерах по неплатежам – жители спальных районов города: Суворовского и Киевского.

Столь низкая платежная дисциплина и астрономические долги абонентов негативно влияют на надежность водоснабжения всего города, поскольку водоканал должен своевременно и, зачастую, авансом, оплачивать реагенты, материалы, электроэнергию. Технические службы должны своевременно устранять аварийные ситуации, и, при этом, необходимо продолжать работы по модернизации предприятия и сетей.

В связи с этим, «Инфоксводоканал» призывает всех неплательщиков успеть до конца декабря погасить долги за воду, ведь как гласит народная мудрость «Как встретишь новый год, так его и проведешь».

Сделать это можно в считанные секунды, не выходя из дома и без переплат. Достаточно зайти на сайт водоканала или воспользоваться ссылкой в смартфоне, и оплатить за воду в один клик без регистрации и комиссий, картой любого банка.

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