Філія «Інфоксводоканал» інформує про зміну тарифів з 01.01.2021

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – Комісії) від 16 грудня 2020 року №2499 «Про внесення змін до постанови Комісії від 16 червня 2016 року №1141» з 01 січня 2021 року встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для споживачів філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»:
- на централізоване водопостачання для СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 5,41 грн., за 1 м3 без ПДВ (6,492 грн., за 1 м3 з ПДВ);
- на централізоване водовідведення для СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 3,82 грн., за 1 м3 без ПДВ (4,584 грн., за 1 м3 з ПДВ);
- на централізоване водопостачання для ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (у тому числі юридичним особам і населенню, яке проживає у приватному секторі та у багатоквартирних будинках) – 13,70 грн., за 1 м3 без ПДВ (16,44 грн., за 1 м3 з ПДВ);
- на централізоване водовідведення для ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (у тому числі юридичним особам і населенню, яке проживає у приватному секторі та у багатоквартирних будинках) – 11,32 грн., за 1 м3 без ПДВ (13,584 грн., за 1 м3 з ПДВ).
Постанова, якою встановлені вищезазначені тарифи, оприлюднена 18.12.2020 р., на офіційному веб-сайті Комісії (http://www.nerc.gov.ua).
Структура тарифів «Інфоксводоканал»:
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