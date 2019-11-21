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Новости Одессы и Одесской области

Ущерб в полмиллиона гривен: провайдера из Черноморска подозревают в незаконном вещании центральных телеканалов

Ущерб в полмиллиона гривен: провайдера из Черноморска подозревают в незаконном вещании центральных телеканалов

Более полутора лет назад один из провайдеров Черноморска начал вещать на своем сайте некоторые телеканалы. Факт такой трансляции считают незаконным в ООО «1+1 Интернет» и ООО «Старлайт Диджитал».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокуроры Черноморска уже сообщили о подозрении директору фирмы, поставлявшей некоторые услуги на незаконной основе. Так, ещё в июне прошлого года, на сайте провайдера началась трансляция таких каналов, как «1+1», «2+2», «УНІАН», «ПлюсПлюс», «ТЕТ», «Бігуді», «СТБ», «Новий канал», «ICTV», «ОЦЕ», «М1», «М2».

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб двум TV-компаниям в размере более полмиллиона гривен.

Согласно постановлению суда, компания ООО «1+1 Интернет» подала иск на ООО «Интернет сервис провайдер «Скайнет». В процессе в этом деле также приняли участие «Старлайт Диджитал» на стороне истца.

Провайдеру инкриминируют ч.2 ст. 176 УК Украины (незаконное воспроизведение, распространение произведений науки, литературы, искусства, компьютерных программ и баз данных, а также незаконное воспроизведение, распространение исполнений, фонограмм и программ вещания).

Фото: izvestia.nikolaev.ua

 

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Артем Виноградов
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