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Новости Одессы и Одесской области

«Урожай-2019»: Одесской области до «первого миллиона» по пшенице ещё далеко

«Урожай-2019»: Одесской области до «первого миллиона» по пшенице ещё далеко

По данным аграрного министерства, в области на сегодняшний день собран урожай с 44,7% площадей озимой пшеницы.

При этом намолочено всего 674,4 тысячи тонн зерна. Урожайность составила 27,8 центнера с гектара при среднеукраинской 34,1 ц с га.

Озимый ячмень собран с 75,1% площадей. Намолочено 573,9 тыс. т.

Данные информационной системы “Поле Онлайн” министерства аграрной политики

Для сравнения напомним, что в 2016 и 2017 годах валовой урожай зерновых в области в целом приближался к 4 миллионам тонн.

Как сообщала «Одесская жизнь», уборочная-2019 в этом году стартовала 11 июня. Аграрии прогнозировали, что в этом году сбор урожая «будет сложным» из-за погодных условий.

 

Фото: Бессарабия информ

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