Сбор зерновых в Одесской области стартовал. Что грозит нашему урожаю?

Официальный старт жатвы в Одесском регионе был дан вчера, 11 июня.

И первыми к уборке урожая зерновых приступили аграрии Килийского района, сообщает «Сила Громад».

На сегодня начали уборку ячменя еще два южных района области – Саратский и Измаильский. К концу недели здесь возьмутся и за сбор озимых зерновых.

Прогнозы говорят, что в этом году сбор урожая будет сложным. Аграрии на юге региона жалуются на отсутствие осадков от самой посевной и говорят, что зерно ложилось почти в сухую землю. По их словам, последние несколько недель держится высокая температура, так что если отложить начало уборочной, все просто погорит.

А вот белгород-днестровские аграрии пока не могут приступить к началу уборочной по противоположной причине – из-за обильных дождей в районе, передает «Бессарабия-Информ».

Фото: Трасса Е-95