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Новости Одессы и Одесской области

Уряд визначив, скільки вихідних буде під час Новорічних та Різдвяних свят

Уряд визначив, скільки вихідних буде під час Новорічних та Різдвяних свят

Кабмін ухвалив рішення рекомендувати роботодавцям перенести робочий день 6 січня на 11 січня.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 23 жовтня, під час засідання уряду, повідомляє Урядовий портал.

Уряд переніс робочий день із понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року, таким чином, у січні наступного року в громадян буде 4 вихідних поспіль: 4, 5, 6 та 7 січня.

Раніше українцям було затверджено 4 вихідних перед Новим роком. Так, робочий день з понеділка 30 грудня перенесли на суботу 21 грудня, з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня. Тож на Новий рік українці відпочиватимуть 4 дні: з 29 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року.

Однак, до Нового року ще декілька місяців, а в Одесі уже готуються до святкування.

Фото: Вголос

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