Уряд визначив, скільки вихідних буде під час Новорічних та Різдвяних свят

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 23 жовтня, під час засідання уряду, повідомляє Урядовий портал.

Уряд переніс робочий день із понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року, таким чином, у січні наступного року в громадян буде 4 вихідних поспіль: 4, 5, 6 та 7 січня.

Раніше українцям було затверджено 4 вихідних перед Новим роком. Так, робочий день з понеділка 30 грудня перенесли на суботу 21 грудня, з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня. Тож на Новий рік українці відпочиватимуть 4 дні: з 29 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року.

Однак, до Нового року ще декілька місяців, а в Одесі уже готуються до святкування.

Фото: Вголос