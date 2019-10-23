fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Шо, уже? В Одессе начали подготовку к Новому году

Шо, уже? В Одессе начали подготовку к Новому году

Несмотря на то, что до самого главного праздника года еще больше двух месяцев, некоторые одесские магазины уже успели поработать над новогодним настроением своих покупателей.

Пропустив Хэллоуин, черную пятницу и католическое Рождество, в одном из одесских “Эпицентров” витрины и даже целые отделы торгового комплекса уже преобразили к Новому году.

Об этом сообщила в группе «Моя Одесса» социальной сети Facebook Ирина Назарова. Одесситка опубликовала фото несколько фотографий, на которых изображен праздничный отдел торгового центра с новогодними украшениями, елочными игрушками, оленей упряжкой, искусственными елками и даже с мини-армией Дедов Морозов и Снегурочек.

Правда, судя по фото, этот отдел гипермаркета пока не популярен у покупателей. Людей там не наблюдается.

А вам уже хочется Нового года?

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить