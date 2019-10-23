Шо, уже? В Одессе начали подготовку к Новому году

Несмотря на то, что до самого главного праздника года еще больше двух месяцев, некоторые одесские магазины уже успели поработать над новогодним настроением своих покупателей.

Пропустив Хэллоуин, черную пятницу и католическое Рождество, в одном из одесских “Эпицентров” витрины и даже целые отделы торгового комплекса уже преобразили к Новому году.

Об этом сообщила в группе «Моя Одесса» социальной сети Facebook Ирина Назарова. Одесситка опубликовала фото несколько фотографий, на которых изображен праздничный отдел торгового центра с новогодними украшениями, елочными игрушками, оленей упряжкой, искусственными елками и даже с мини-армией Дедов Морозов и Снегурочек.

Правда, судя по фото, этот отдел гипермаркета пока не популярен у покупателей. Людей там не наблюдается.

А вам уже хочется Нового года?