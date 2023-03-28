Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 29 февраля: ветер продолжится, добавится мороз

Погода в Одессе 29 февраля: ветер продолжится, добавится мороз

В среду, 29 февраля в Одессе будет холодная ветреная погода. Ночью ожидаются заморозки. Днем продолжить дуть сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. 

Прогноз погоды в Одессе на 29 марта

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 4-6°С тепла.

Погода в Одесской области 29 марта

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 3-8°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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