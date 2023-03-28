Погода в Одессе 29 февраля: ветер продолжится, добавится мороз

Погода в Одессе 28 марта: будет штормить? В Одессе и Одесской облсти объявлено штормовое предупреждение на 28 марта 2023 года. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на вторник по Одессе и области ожидается юго-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-18 м/с, утром и днем он сменит направление на северо-западный и будет дуть со скоростью 19-24 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 27 марта: прогнозируют сильный ветер По прогнозу Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в понедельник, 27 марта 2023 года в Одессе будет ветрено, воздух днем прогреется до 13 °С тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 26 марта: тепло, но туманно На завтрашний день, воскресенье, 26 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области объявлено предупреждение первого («желтого») уровня опасности: ночью и утром в регионе ожидается сильный туман, видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 25 марта: суббота будет теплой? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 25 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. ПОДРОБНЕЕ