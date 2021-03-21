«Улыбка весны»: в ландшафтном парке под Одессой расцвели редкие первоцветы (фото)

В региональном ландшафтном парке «Тилигульский» Одесской области расцвели первые весенние цветы. Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

«Весна чувствуется не только по росту температуры, но и по появлению первоцветов. Подснежники, шафран сетчатый, горицвет, леонтица одесская и другие уже полным ходом цветут на территории парка. Цветы эти маленькие, но на фоне тусклой прошлогодней травы они выглядят как «улыбка весны», – отмечают в парке.

Большая часть этих первоцветов редкие и занесены в Красную книгу. Поэтому рвать эти цветы запрещено законом.

Ранее на кургане в Татарбунарском районе Одесской области распустились редкие первоцветы – безвременник анкарский.

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Автор фото: Игорь Гержик