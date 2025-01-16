Поезд № 51/52 Запорожье — Одесса

Отправление из Запорожья в 16:00, прибытие в Одессу в 05:25 (ранее 07:29). Ускорение: 2 часа. 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (ранее 21:19), прибытие в Запорожье в 13:30. Ускорение: 1 час. 59 мин.

Поезд № 53/54 Днепр — Одесса

Отправление из Днепра в 18:07, прибытие в Одессу в 05:25 (ранее 07:29). Ускорение: 2 часа. 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (ранее 21:19), прибытие в Днепр в 11:11. Ускорение: 1 час. 59 мин.

Поезд № 253/254 Кривой Рог — Одесса

Отправление из Кривого Рога в 18:03, прибытие в Одессу в 05:25 (ранее 07:29). ускорение: 2 ч. 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (ранее 21:19), прибытие в Кривой Рог в 11:44. Ускорение: 1 час. 59 мин.

Поезд № 148/147 Киев — Одесса

В направлении Одессы ускорен на 2 ч. 2 мин, в направлении Киева — на 2 ч. 26 мин.

Отправление из Киева в 17:25, прибытие в Одессу в 06:15 (ранее 08:17)

Обратно из Одессы в 19:50 (ранее 17:24), прибытие в Киев в 09:02

Поезд № 7/8 Харьков — Одесса

Ускорение на 3 ч. 12 мин в направлении Одессы и 3 ч. 13 мин в направлении Харькова.

Отправление из Харькова в 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу в 07:12 (ранее 07:59)

Обратно из Одессы в 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков в 09:21 (ранее 09:57.

Новые остановки в Николаевской области:

Вознесенск;

Южноукраинск;

Колосовка (пгт Токаревка).

Новая остановка в Одессе

Поезда № 51/52, № 53/54, № 253/254, № 147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им.