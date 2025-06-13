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Назначен дополнительный пригородный поезд Каролино-Бугаз – Одесса

Опубликовано расписание поезда

Расписание поезда Каролино-Бугаз – Одесса

Как сообщили в Одесской железной дороге, пригородный поезд №6352/6351 будет курсировать ежедневно. Это сделали для улучшения качества обслуживания пассажиров, подчеркнули в компании.

Из Каролино-Бугаза поезд будет отправляться в 19:43. В Одессу будет пребывать в 21:23.

Как сообщалось, Укрзализныця назначила на летний сезон ряд дополнительных пассажирских поездов, многие из них — одесские. Часть новых рейсов уже включена в график, остальные будут назначаться отдельно — в зависимости от спроса. Среди рейсов есть как новые маршруты, так и удлиненные.

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