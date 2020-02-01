“Укрзалізниця” тимчасово обмежила продаж квитків за студентською пільгою

Таке обмеження недоступне лише через онлайн-каси.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

– Увага! Через проведення технічних робіт у реєстрі Міносвіти буде тимчасово обмежено продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси, – йдеться у повідомленні.

Послуга буде недоступна з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого. У цей період студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах.

Фото: УНІАН

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