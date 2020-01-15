“Укрзалізниця” та “Укрпошта”: Уряд затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Телеграм-каналі.

– Ми погодили відповідний проект закону, тепер його має розглянути і схвалити Верховна Рада, пише Гончарук.

Не підлягають приватизації підприємства, які:

– забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави;

– є природними монополіями;

– мають критично важливе значення для суспільства.

Більше того, посилять контроль за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації.

В опублікованому переліку об’єктів присутні НАК “Нафтогаз України”, “Магістральні газопроводи України, “Укртрансгаз”, “Укргазвидобування”, “Чорноморнафтогаз”, “Укртранснафта”, холдингова компанія “Артем”, “Укрпошта”, “Укрзалізниця”. Для цих підприємств встановлено умову, що частина корпоративних прав, що належать державі, повинно бути не менше 50% плюс одна акція.

Для таких підприємств, як “Енергоатом”, “Укргідроенерго”, “Укренерго”, “Антонов”, прописана умова в 100% корпоративних прав, які належать державі.

Фото: Уніан

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