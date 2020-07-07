«Укрзалізниця» признала цифровой студенческий

В Одесской области электровоз врезался в служебное помещение на станции, а с рельс сошли шесть грузовых вагонов. Об этом в Фейсбук пишет блогер Олег Васильев. Инцидент произошел утром в понедельник, 6 июля, на станции Чернолесская. Никто не пострадал. А в Одессе 5 июля легковушка врезалась в трамвай.

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