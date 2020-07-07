«Укрзалізниця» признала цифровой студенческий

«Укрзалізниця» при посадке в поезд начала принимать цифровой студенческий билет с в мобильном приложении “Дия” при посадке в поезд.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
С Е-студенческим можно также пользоваться скидкой на проезд в:
- общих и плацкартных вагонах
- вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения
- всех вагонах региональных поездов
- поездах пригородного сообщения.
УЗ принимает и другие документы в смартфоне: ID-карту, биометрический заграничный паспорт, водительское удостоверение.