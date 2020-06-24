Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті Київ – Одеса

На час літніх відпусток та у зв’язку з послабленням карантинних заходів, призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті/Інтерсіті+ № 761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ. Поїзд курсуватиме щоденно з 1 липня по 31 серпня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця призначила з 1 липня по 31 серпня курсування додаткового швидкісного поїзда сполученням Київ – Одеса – Київ.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:19 та прибуватиме до Одеси о 14:01 із зупинками на станціях: Козятин (08:16-08:17), Вінниця (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) та Подільськ (11:57-11:58).

Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 15:41 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:59 із зупинками на станціях: Подільськ (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Вінниця (20:36-20:38), Козятин (21:19-21:20).

Поїзд курсуватиме складом із вагонів виробництва ПАТ «КВБЗ», а у період з 20 по 25 липня – складом виробництва «Hyundai Rotem».

Нагадуємо, що в одеському напрямку також курсує швидкісний поїзд категорії Інтерсіті+ № 763/764 сполученням Київ – Одеса – Київ.

Нагадаємо, з 26 червня запустять поїзд Одеса-Львів-Одеса.

Фото: пресслужба

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