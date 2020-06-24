Новости Одессы и Одесской области

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті Київ – Одеса

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті Київ – Одеса

На час літніх відпусток та у зв’язку з послабленням карантинних заходів, призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті/Інтерсіті+ № 761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ. Поїзд курсуватиме щоденно з 1 липня по 31 серпня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця призначила з 1 липня по 31 серпня курсування додаткового швидкісного поїзда сполученням Київ – Одеса – Київ.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:19 та прибуватиме до Одеси о 14:01 із зупинками на станціях: Козятин (08:16-08:17), Вінниця (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) та Подільськ (11:57-11:58).

Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 15:41 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:59 із зупинками на станціях: Подільськ (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Вінниця (20:36-20:38), Козятин (21:19-21:20).

Поїзд курсуватиме складом із вагонів виробництва ПАТ «КВБЗ», а у період з 20 по 25 липня – складом виробництва «Hyundai Rotem».

Нагадуємо, що в одеському напрямку також курсує швидкісний поїзд категорії Інтерсіті+ № 763/764 сполученням Київ – Одеса – Київ.

Нагадаємо, з 26 червня запустять поїзд Одеса-Львів-Одеса.

Фото: пресслужба

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить