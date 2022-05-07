«Укрзалізниця» ограничила продажу билетов через «ПриватБанк» и другие сервисы

Из соображений безопасности «Укрзалізниця» временно ограничила продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы, такие как «ПриватБанк», Tickets.ua, Proizd.ua и другие. Об этом информирует пресс-служба украинского перевозчика.

Сейчас электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт «Укрзалізницi». Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах компании.

Перевозчик поясняет, что ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы «Укрзалізниці» и гарантировать бесперебойность их работы.

Также «Укрзалізниця» напоминает: если при покупке билета онлайн-система зависнет, деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Фото: UBR.ua